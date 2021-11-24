МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Специальный представитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе и его российский коллега Григорий Карасин на очередной встрече обсудили вопросы экономики, торговли, гуманитарные темы, заявил Абашидзе РИА Новости.

"Мы провели встречу, рассмотрели вопросы по нашей повестке дня — это торгово-экономические, транспортные, некоторые вопросы гуманитарных отношений. Традиционно, в начале нашей встречи я обратил внимание на сложную ситуацию в Абхазии и Цхинвальском регионе. В частности, я отметил, что ухудшается гуманитарная обстановка, нарушаются права человека, незаконные аресты… Было подчеркнуто, что Женевские переговоры являются основным форматом в обсуждении вопросов безопасности и гуманитарных проблем", — заявил Абашидзе.

По его словам, стороны обсудили динамику торговых отношений за текущий год и отметили, что товарооборот между странами увеличился почти на 22%, составив около 1 миллиарда 294 миллионов долларов.

"Экспорт грузинской продукции увеличился на более 36%, составил 482 миллиона долларов почти, импорт из России в Грузию увеличился на 4,3%, составил где то 812 миллионов долларов. Увеличились и грузовые перевозки, но поскольку в торговых отношениях участвуют многие компании, как российские, так и грузинские, мы уделили внимание интересам и проблемам этих компаний. Мы поговорили о ситуации на пограничном участке КПП Казбеги-Верхний Ларс, где в районе этого КПП и подъездных дорогах ведутся ремонтные инфраструктуры работы и со своей стороны, я отметил, что эти работы не должны снижать объемы транспортного движения и грузовых перевозок и что стороны должны принять соответствующие согласованные меры, чтобы сохранить уровень транспортных перевозок",- заявил Абашидзе.

По словам спецпредставителя, стороны обсудили двустороннее соглашение 2011 года о таможенном администрировании.

"Мы выразили готовность содействовать имплементации этого соглашения", — добавил спецпредставитель.