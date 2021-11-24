МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Майские указы президента РФ Владимира Путина будут выполнены до конца 2021 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Выполнение майского указа является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 1".

На совещании с членами правительства в среду Путин подчеркнул, что необходимо сделать все для обеспечения достойного уровня зарплаты работников бюджетной сферы в России. Он отметил, что целевые показатели были установлены в майских указах 2012 года.