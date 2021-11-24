МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов с учетом поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, соответствующее решение было принято на пленарном заседании думы в среду.

Ранее 3 ноября депутаты столичного парламента приняли в первом чтении бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Позднее к проекту бюджета было внесено 107 поправок.

Во вторник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала 8 из 107 поправок, которыми предлагается увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, в частности, на капремонт поликлиник, программы профессионального обучения старшеклассников, на организацию отдыха детей, развитие спорта и волонтерства.

По словам руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, принятые поправки носят социальный характер и имеют общегородское значение, источником их финансового обеспечения будет резервный фонд.

Благодаря принятым поправкам расходы на социальные программы в 2022 году увеличатся на 9,1%, в частности, расходы по программе "Столичное здравоохранение" увеличатся до 8,3%, по программе "Социальная поддержка жителей" до 5,8%, по программе "Столичное образование" до 8,8%, по программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия" до 11,2%.

В свою очередь председатель контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских отметил, что одобренные редактором поправки соответствуют законодательству РФ и города Москвы.

"Пакет поправок принят", — сказал по итогам голосования за поправки зампредседателя МГД Степан Орлов.

После рассмотрения отклоненных поправок депутаты проголосовали за принятие бюджета в целом.

"Решение о принятии во втором чтении бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов оформляется постановлением думы… На голосование ставится вопрос о принятии закона города Москвы о бюджете…. За 29 против 15, воздержался один, все голоса учтены", — сказал председатель МГД Алексей Шапошников.