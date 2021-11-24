МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Заместитель главы Международного валютного фонда Антоньетт Саех на фоне выделения второго транша Киеву заявила о сохранении рисков программы кредитования Украины.

В среду Нацбанк Украины заявил о получении второго транша от МВФ в размере 700 миллионов долларов.

"Риски программы остаются высокими… Заинтересованность властей, а также своевременная реализация реформ, о которых существует договоренность, является ключевым моментом для успеха программы", — сказала она в связи с публикацией в среду периодического анализа программы финансирования Украины.

Согласно заявлению МВФ, "власти (Украины) предприняли важные действия для устранения существовавших сбоев в программе".

"Достигнут прогресс в установлении де-юре независимости центрального банка, восстановлении целостности антикоррупционных институтов, а также реализации структурных реформ", — говорится в заявлении фонда.

В МВФ подчеркивают, что "необходимы еще более активные усилия для дальнейшего укрепления перехода денежно-кредитной политики, допуск гибкого обменного курса и накопление резервов". "Ключевым также является восстановление надзорной функции центрального банка", — говорится в заявлении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продлена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Ранее сообщалось, что действие программы сотрудничества Киева с МВФ продлено до конца июня 2022 года.