МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 2-3 ноября вновь отметила риски высокой инфляции, некоторые участники заседания при этом высказались за ускорение сворачивания выкупа активов с рынка, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания.

"Некоторые участники предпочли бы ускорить темпы сокращения (выкупа активов — ред.), что привело бы к более раннему завершению выкупа", — сообщается в протоколе. Вместе с этим участники заседания отметили, что начало сворачивания выкупа не является прямым сигналом к корректировке ставки, подчеркнув, что критерии к повышению ставки более строгие, чем критерии к началу замедления выкупа активов с рынка.

Различные участники указали на то, что комитет должен быть готов скорректировать темпы выкупа активов и повысить ставки раньше, чем ожидается сейчас, если инфляция продолжит оставаться высокой и превышать целевые уровни, говорится в документе.

Высокий уровень инфляции участники заседания объяснили в значительной степени временными факторами, но заключили при этом, что инфляционное давление может ослабевать дольше, чем предполагалось ранее, говорится в документе. Вместе с этим участники продолжают ожидать, что уровень инфляции заметно снизится в 2022 году на фоне уменьшения дисбаланса между спросом и предложением, сказано в протоколе.

В документе отмечается, что, по имеющимся на момент заседания данным, рост ВВП США заметно замедлился в третьем квартале после активного роста в первом полугодии. Условия на рынке труда продолжили улучшаться в сентябре, хотя рост занятости был слабее, чем в последние месяцы, говорится в протоколе. Рост экономической активности также заметно замедлился в третьем квартале по сравнению с первым полугодием.

ФРС по итогам заседания 2-3 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также сообщил о начале сокращения выкупа активов с рынка – в текущем месяце до 105 миллиардов долларов со 120 миллиардов, в декабре – до 90 миллиардов. Следующее заседание запланировано на 14-15 декабря.