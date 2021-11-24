МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте на заседании 16 декабря, следует из проекта постановления ГД о календаре рассмотрения вопросов с 7 по 22 декабря, размещенном в электронной думской базе.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет федерации.