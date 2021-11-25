МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов просит правительство расширить меры поддержки для пострадавших от коронавируса отраслей, говорится в сообщении бизнес-омбудсмена. По данным Титова, премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову рассмотреть эти предложения. Бизнес просит снять часть ограничений после введения QR-кодов

"На фоне нового этапа ограничений резко увеличилось количество обращений бизнеса о необходимости предоставления расширенных мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей", — сообщил Титов.

Так, по его словам, введение QR-кодов в сфере общепита, в которой при этом сохраняются и другие ограничения, приводит к снижению выручки до 80%, "В фитнес-индустрии только упоминание об ограничениях (в том числе в форме QR-кодов) обрушивает продажи абонементов более чем впятеро", — отмечает он. Аналогичная ситуация прослеживается и в других отраслях.

"В пострадавших отраслях занято не менее трех миллионов человек. По данным опросов, проведенных бизнес-омбудсменом, 35-45% таких предприятий в случае длительного продления ограничений будут частично или полностью сокращать сотрудников", — предупреждает Титов. А принятые меры поддержки, по его словам, компенсируют лишь часть потерь.

Он предложил правительству отказаться от любых иных ограничений, влияющих на количество посетителей (по заполнению залов, по режиму работу и так далее), если для посещения помещения, где оказываются услуги населению, требуется QR-код, а на самом предприятии вакцинировано не менее 90% сотрудников.

Кроме того, он предложил расширить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, предоставить отсрочку на год по уплате всех видов налогов для пострадавших предприятий и рекомендовать регионам продлить на год срок всех непогашенных займов, кредитов или ссуд, выданных за счет бюджетных средств.

Также Титов просит освободить пострадавшие предприятия от уплаты 100% платежей по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности и отложить кадастровую оценку недвижимости.