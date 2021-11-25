МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили выдавать QR-коды лицам, привитым иностранными вакцинами, а также "неофициально" переболевшим COVID-19 гражданам. Об этом "Известиям" сообщил зампред фракции ЛДПР, председатель комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Биолог оценила шансы на исчезновение дельта-штамма по японскому сценарию

Оба документа правительство внесло в парламент 12 ноября, они касаются обязательного предъявления гражданами цифровых пропусков для посещения общественных мест, а также при передвижении на поездах и самолетах.

"Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код", — сказал депутат.

Кроме того, по его словам, парламентарии выступили с инициативой "амнистировать" всех, кто ранее получил поддельные QR-коды. Нилов считает, что им необходимо дать возможность вакцинироваться.

Депутат уточнил, что окончательного решения о поддержке законопроектов партией еще не принято. Оно будет официально озвучено ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения в них предложенных поправок.