МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в третьем квартале 2021 года поднялся на 2,5% в годовом выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Новое правительство Германии дистанцировалось от "Северного потока-2"

Соответствующие данные будут опубликованы в релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) в четверг, 25 ноября, в 10.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой, опубликованной в конце октября.

В то же время исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что в декабре индикатор снизится до минус 0,5 пункта с уровня ноября в 0,9 пункта.