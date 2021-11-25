МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" по МСФО в третьем квартале 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, до 91,844 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Башенная компания "Мегафона" и "Вертикаль" объединяют активы

Показатель OIBDA снизился на 1,3%, до 39,35 миллиарда рублей, рентабельность этого показателя составила 42,8% против 46,1% годом ранее. Как отмечает оператор, основными факторами, повлиявшими на рентабельность, стали увеличение затрат на рекламу после сокращения в прошлом году в период пандемии, а также затрат на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 3,3%, до 13,519 миллиарда рублей. Сервисная выручка увеличилась на 4,6% — до 81,69 миллиарда рублей. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров составила 10,154 миллиарда рублей, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Капзатраты компании в третьем квартале сократились на 2%, до 10,75 миллиарда рублей. Чистый долг сократился за квартал на 15,6 миллиарда рублей — до 286,3 миллиарда.

По итогам девяти месяцев выручка компании выросла на 5,1%, до 257,105 миллиарда рублей. Показатель OIBDA вырос на 1,4%, до 113,094 миллиарда, рентабельность показателя составила 44% против 45,6% годом ранее. Чистая прибыль компании за этот период выросла на 51,8% и составила 33,753 миллиарда рублей. Капзатраты за девять месяцев снизились на 11,3%, до 31,572 миллиарда. Сервисная выручка увеличилась на 3,4% и составила 232,408 миллиарда рублей. Выручка от продажи оборудования выросла на 24,8% и составила 24,697миллиарда.

Абонентская база оператора в России в третьем квартале выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,2 миллиона. Компания при этом отмечает, что применялась новая методика учета базы, которую она скорректировала в прошлом году. Общее количество базовых станций оператора составляет 202,1 тысячи.