МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Совсем недавно президент США Джо Байден назвал рекордную за последние 40 лет инфляцию в стране "большим активом". Перед встречей главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, журналист телеканала Fox News Питер Дуси спросил у Байдена, считает ли тот, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах в конгресс, которые должны пройти в конце этого года. "Это большой актив! Больше инфляции!" — резко ответил Байден.

Радио Sputnik напомнило о том, что инфляция в США в декабре прошлого года достигла рекордной за последние 40 лет отметки — 7,2 %. Более того: в стране взлетели цены на продовольствие, недвижимость и автомобили. В ФРС уже не считают инфляцию временной. Политик рассказал о трубопроводе, который стал жертвой американского СПГ

По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, "Байден находится в иллюзиях, что деньги — это очень управляемая вещь, а доллар — абсолютно востребованная мировая валюта, с помощью которой можно управлять всем миром. В данном случае он, видимо, предполагает, что если устроит всемирную инфляцию, то все страны потерпят определенные экономические сложности, кроме Соединенных Штатов, и Вашингтон, таким образом, укрепит свое экономическое и политическое положение в мире. Это то, к чему Америка стремится: к удержанию однополярного мира — эта ситуация от нее стремительно ускользает".

Как подчеркнул Беляев, погрузить мир в инфляцию США не удастся. Он объяснил, что нужно понять, что деньги, экономические процессы волевым образом управляются далеко не всегда.

"К тому же надо отчетливо понимать, что такое инфляция, каковы механизмы ее образования. Это в маленькой стране можно напечатать деньги, наводнить страну избыточной денежной массой — там случится инфляция. А когда речь идет о мировом масштабе, то вступают совершенно иные механизмы, принципы действия. И здесь Байден находится в очень большом заблуждении. Его план — очередная пугалка. Он пытается играть мускулами, но мускулы-то уже довольно дряблые, они больше в его воображении, чем в действительности", — резюмировал экономист.