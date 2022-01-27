МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все для избежания войны и реальных столкновений между Россией и НАТО. Изнанка рынка: чего Запад хочет лишить Россию, грозя санкциями

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", — сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

По его словам, обещания НАТО не продвигаться к границам России не исполнены, альянс уже лезет к ним, красные линии совсем рядом.

"Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались известно когда и известно кому. Обещали не продвигаться, допустим, на территорию бывшего Советского Союза? Обещали. В разговорах, приватно, так, сяк. Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы", — сказал он.

"И дело даже не в том, что речь, например, идет об Украине или о какой-то другой стране может пойти речь, а в том, что это реальная угроза национальной безопасности нашей страны. Просто уже вот эти красные линии, о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом", — добавил Медведев.

Единственной возможностью избежать войны Медведев назвал стремление договариваться, но, по его словам, есть масса людей, которые зарабатывают, спекулируют на эскалации, кто-то по недомыслию, а кто-то – проводя определенную политическую линию.

"Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность – это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны. То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить", — сказал он.

"Другое дело, что существует масса людей, которые на этом зарабатывают, спекулируют. Кто-то по недомыслию, а кто-то – проводя определенную политическую линию", — добавил Медведев.

В пример он привел одно из высказываний члена сената конгресса США. "Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из – не могу иначе назвать – маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", — сказал Медведев.

По его словам, когда "это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат – это серьезная очень структура, это очень печально". "Мне кажется, что даже в советские времена, во всяком случае те советские времена, которые я застал, которые я помню, никогда наши партнеры из Америки и других стран не говорили о том, что неплохо бы там развязать ядерный конфликт", — рассказал Медведев.

По его словам, Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации. "Тем не менее, такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это – маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", — подчеркнул Медведев.

Он указал на то, что отказ США в предоставлении России гарантий безопасности очень осложнит общую ситуацию, но планы о действиях РФ при таком сценарии не раскрываются.

"Во-первых, такие планы никогда не раскрываются", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у России план на случай отказа Штатов.

"Во-вторых, эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий. Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию", — добавил Медведев.

УКРАИНА И НАТО

Касаясь вопроса членства Украины в НАТО, Медведев отметил, что она может не вступать в альянс, но на ее территории разместят вооружение, прикрываясь двусторонними договоренностями с одной из стран, являющихся его членами. США намерены не допустить ввода "Северного потока-2" в случае эскалации

"Дело даже не в том, чтобы, допустим, гарантироваться от непродвижения НАТО, хотя это очень важно. А дело в том, чтобы были даны гарантии безопасности, на мой взгляд, другого порядка. Можно же вообще Украину в НАТО не приглашать. Более того, на ухо нам периодически нашептывают, что Украина в НАТО в ближайшие годы и вообще не вступит", — сказал он.

Однако, по его словам, можно разместить вооружения иначе.

"Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территории Украины или какой-либо другой страны. И сказать: "Нет-нет, мы – это не НАТО, это, допустим, договоренность между Соединенными Штатами и Украиной, Великобританией и Украиной, поэтому к НАТО это не имеет отношения, это наши двусторонние отношения". Но это для нас то же самое", — пояснил Медведев.

При этом он добавил, что все решения будут приниматься по указанию США. "Мы понимаем, каким образом принимаются решения такого порядка и каким образом вообще используются такие вооруженные силы. Все равно это будет по сути под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета Соединенных Штатов Америки. В значительной степени по их указанию", — сказал Медведев.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ

Предложения России по гарантиям безопасности он назвал не жесткими, а очень конкретными и определенными, которые фиксируют озабоченности страны. Госдеп заявил о готовности ввести против России масштабные санкции

"Они не жесткие, они просто очень конкретные, очень определенные, и они фиксируют наши озабоченности. Речь идет о том, что в какой-то момент, если, например, та же самая Украина вступает в НАТО, у нас появляется прямо на границе с Российской Федерацией новая военная база и новые виды ударных вооружений. Это уже даже не Польша, понимаете?" — сказал Медведев.

"В этом смысле речь идет о том, что мы попадаем в очень сложное геополитическое положение, мы же не можем этого не учитывать. С этим и связаны документы, которые были сформулированы и переданы американцам", — отметил он.

По словам Медведева, России нужны гарантии безопасности, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент, и в случае достижения договоренностей документ должен носить обязательный характер.

"Иными словами, в этом смысле вот эти гарантии безопасности направлены на то, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент. Поэтому-то они и носят предельно конкретный характер и должны быть так или иначе закреплены, если наши партнеры пойдут в этом случае нам навстречу, в каком-то документе, который должен носить обязательный характер", — сказал он.

"Мы понимаем, что и обязательный документ не является гарантией, была масса случаев в истории, когда договоры разрушались, начинались, к сожалению, войны и так далее. Но это все-таки серьезная юридическая база. С этим связан такой подход, мне кажется", — добавил Медведев.

Россия практически исчерпала границы отступления, "отступать некуда, позади Москва", заявил он.

"Дело не в контраргументах, конечно, а в том, что, к сожалению, мы практически исчерпали границы отступления. Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва". В данном случае и по гарантии безопасности", — отметил Медведев.

"Вот президент об этом говорил относительно недавно и на коллегии Министерства обороны, и на пресс-конференции, мы же действительно добросовестно развивали отношения с НАТО, я помню еще участие свое в саммитах Россия-НАТО, но нас никто не слышит", — добавил он.