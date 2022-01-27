МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Распространение последнего, самого вирулентного омикрон-штамма коронавируса, обойдется мировому ВВП в 0,5% в текущем 2022 году, подсчитали аудиторы. В беседе с радио Sputnik экономист Денис Мельник объяснил, как именно африканский вариант вируса может "съесть" столько денег. В Еврокомиссии оценили влияние "омикрона" на экономику ЕС

В текущем году мировая экономика может вырасти на 4,5%, считают аналитики аудиторской компании PwC, о чем говорится в "Обзоре мировой экономики", который публикует "Коммерсант". Помешать росту мирового ВВП до этого показателя может распространение штамма коронавируса "омикрон": если пандемию не удастся сдержать, то мировой ВВП потеряет 0,5% и по итогам года рост составит только 4%.

Заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Денис Мельник рассказал, что у "омикрона" есть три рычага влияния на мировой ВВП.

"Первое влияние "омикрона" на экономику проявляется в том, что люди болеют и не выходят на работу. Второе — введение карантинных мер и ограничений из-за омикрон-штамма, которые оттягивают экономически активное население от экономики и деловой активности, что увеличивает давление на бюджет. Третий момент — разрыв глобальных цепочек поставок и производств. Это приводит к нехватке товаров, инфляции и росту цен. Таково основное влияние "омикрона" на экономику", — рассказал он. Германия и Франция против английского мира: два подхода к России

В то же время экономист пояснил, что прогнозам сейчас верить не стоит. Ситуация может измениться в любой момент.

"Все прогнозы в текущей обстановке очень условны, потому что они отталкиваются от существующей ситуации, которая может непредсказуемо измениться. Мы не знаем, что будет со штаммом "омикрон", мне не знаем, появятся ли другие штаммы. Если пандемия продолжится, то правительствам придется реагировать на это", — подытожил он.