МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Слабо налаженное взаимодействие с мировыми организациями негативно влияет на позицию РФ на международной арене и препятствует выходу её лекарственных препаратов на зарубежные рынки, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Слабо выстроено взаимодействие с международными организациями, которые формируют современные и признаваемые ведущими странами стандарты качества, эффективности и безопасности лекарственных средств… Это ослабляет нашу позицию на международной арене и препятствует выходу нашей продукции на зарубежные рынки", — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.

Зампред Совбеза добавил, что можно "долго сетовать на политизированность каких-то процессов, на конкуренцию со стороны производителей основных лекарственных препаратов", но, тем не менее, с такими организациями нужно работать.

В решении этой проблемы, по его мнению, также может помочь создание единой научно-технологической платформы.

Необходимо внедрять решения по снижению административных барьеров и стимулированию инноваций в сфере производства лекарственных средств, считае Медведев.

"Нужны и правовые решения, и административные, организационные, которые должны быть направлены на снижение административных барьеров и на стимулирование инноваций в этой сфере", — сказал он.

По его словам, большую роль в развитии сфере производства лекарств будет играть и финансирование, причём значительное.

"Нужно заранее максимально точно рассчитать объёмы финансирования, источники и сроки", — добавил Медведев.