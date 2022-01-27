МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton, приходящаяся на группу, в 2021 году выросла в 2,6 раза, до 12,036 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась в 1,4 раза — до 64,215 миллиарда евро. Наибольшая доля выручки приходится на подразделения "мода и кожаные изделия" и "выборочная розничная торговля". При этом чистый финансовый долг компании составил 9,607 миллиарда евро, увеличившись в 2,6 раза к предыдущему году.

Полных данных за четвертый квартал 2021 года компания не предоставила. Однако она сообщила, что ее выручка за этот период выросла в 1,4 раза — до 20,038 миллиарда евро.

В релизе также отмечается, что 2021 год стал рекордным для многих брендов, входящих в группу, особенно для более крупных. Также компания зафиксировала в прошлом году рекордный свободный денежный поток от основной деятельности в 13,5 миллиарда евро.

Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже.