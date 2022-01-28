МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что хотел бы в 2022 году ослабления международной напряженности и достижения договоренностей, включая вопрос о гарантиях безопасности, а также успеха в борьбе с пандемией, развития российской экономики и роста доходов россиян. Медведев пояснил, чего Россия хочет от ЕС

"Мне бы, знаете, чего хотелось в этом году? Во-первых, чтобы мы за счет нашей общей работы, помощи друг другу все-таки справились если не полностью, то в значительной степени с пандемией, чтобы было меньшее количество заболевших и, к сожалению, ушедших из жизни. Мне бы этого прежде всего хотелось, это важнее всего", — сказал он в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.

Не обошлось и без международной повестки.

"Мне бы хотелось, чтобы в известной степени… ослабла международная напряженность, потому что она действительно зашкаливает, это всем мешает – и нашей стране мешает, и международному развитию мешает. Это действительно очень важно, чтобы были достигнуты стратегические соглашения, в том числе по гарантиям безопасности, это тоже очень важно", — заявил Медведев.

"И мне бы хотелось, чтобы развивалась экономика, чтобы росли доходы наших граждан, чтобы все-таки, как я обычно говорю, поздравляя с Новым годом, все было хорошо. Так что такие надежды есть, хотя, и это тоже очевидно, год простым быть не обещает", — добавил он.

Также Медведев заявил, что бедность и низкие доходы — ключевая проблема, которая несет за собой проблемы здоровья, преступности и ряд других.

"Я согласен с президентом… Проблема бедности, низких доходов — это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", — сказал Медведев, ответив, что она не единственная.

"Действительно, проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики – все это в повестке дня. Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", — пояснил он.