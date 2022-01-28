ВЕНА, 28 янв — ПРАЙМ. Власти Австрии учредили пакет помощи жителям в размере 1,7 миллиарда евро из-за растущих цен на энергию, заявил в пятницу канцлер страны Карл Нехаммер.

Он подчеркнул, что в Австрии и во всей Европе наблюдается резкий рост цен на продукты повседневного пользования, топливо и энергию в целом, в особенности электричество и отопление.

"Люди в нашей стране чувствуют это подорожание, когда идут за покупками в магазин, видят счет за газ, заправляются. Нам как федеральному правительству важно не оставлять людей одних", — заявил Нехаммер на пресс-конференции по итогам саммита в связи с растущими ценами на энергию.

"Мы решили учредить пакет помощи жителям, который действительно будет эффективным. Речь идет о 1,7 миллиарда евро", — отметил канцлер.

В рамках этой помощи запланировано, что каждое домохозяйство разово получит 150 евро, а наиболее уязвимые и нуждающиеся группы населения получат дополнительные 150 евро.

Он также отметил, что правительство будет находиться в тесном контакте с представителями энергетического хозяйства, чтобы получать периодическую оценку ситуации на рынке и прогнозы для своевременного реагирования.