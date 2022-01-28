МИНСК, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет вмешиваться в работу бизнеса, если его действия буду идти в разрез с интересами белорусов.

"Многие говорят: вот, правительство, государство вмешивается, дайте нам свободу. Запомните, пока я президент, мы вмешивались и будем вмешиваться, если ваш бизнес будет идти в разрез интересам белорусского народа", — сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что западные спецслужбы через материнские компании резидентов Парка высоких технологий в Минске подталкивали белорусских IT-сотрудников к протестам в 2020 году.

Лукашенко добавил, что не собирается уничтожать индивидуальных предпринимателей, они должны перейти на высокий уровень и платить налоги.

"То же самое по индивидуальным предпринимателям. Мы должны четко определиться, кто они такие… Надо определиться, и будут однозначно подержаны индивидуальщики, которые будут заниматься производством. Производи товар… и налоги будешь платить почти ничего… Опять же хочу сказать, чтобы не задергались сегодня эти ипэшники: мы никого не собираемся уничтожать, есть более цивилизованный метод, которым мы пошли. Мы хотим, чтобы индивидуальные предприниматели, так и этак накопив свой капитал, перешли на более высокий уровень и создали свои предприятия, платили, как все, налоги, зарабатывали деньги, проявили свою инициативу. Среди ипэшников очень много предприимчивых людей, и эту предприимчивость надо направить в нормальное русло", — сказал он.