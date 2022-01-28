РИМ, 28 янв — ПРАЙМ. Европейские страны готовят "содержательный пакет" санкций в отношении России в случае обострения ситуации на Украине и готовы стерпеть их негативный эффект, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В интервью группе изданий, среди которых была итальянская деловая газета Il Sole 24 Ore, он заявил о необходимости проявить "солидарность с Украиной" в случае эскалации.

"Мы готовим содержательный пакет санкций. Это окажет влияние на европейскую экономику. В некотором смысле страны-члены готовы терпеть возможное негативное влияние на доходы, потому что мир в Европе в опасности", — заявил вице-президент ЕК.

По словам Домбровскиса, обсуждаемые санкции "также затронут энергетический сектор". Он подчеркнул, что европейские власти рассматривают "различные сценарии и возможные альтернативы источникам постановок энергоресурсов для сдерживания рисков".

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.