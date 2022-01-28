Россельхознадзор запрещает ввоз икры форели с предприятия в Киргизии из-за выявления вредных веществ
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор с воскресенья запрещает ввоз в Россию икры форели с одного из агропредприятий, находящихся в Киргизии, следует из указа ведомства.
"Россельхознадзор с 30 января 2022 года запрещает ввоз в Российскую Федерацию продукции, произведенной… ОсОО "Аквафонд К", — говорится в документе.
Ведомство объясняет своё решение "нарушением требований Евразийского экономического союза в продукции предприятия Киргизской Республики".
"Вид продукции, в которой выявлены запрещенные и вредные вещества ОсОО "Аквафонд К", икра форели соленая", — уточняет Россельхознадзор.
Добавляется, что выявленное нарушение — Listeria monocytogenes, возбудитель одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения — листериоза. При этом отмечается, что в случае поступления в РФ из Киргизии продукции с этого предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске принимается в обычном режиме.
https://1prime.ru/state_regulation/20220128/835923948.html