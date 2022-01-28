МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор с воскресенья запрещает ввоз в Россию икры форели с одного из агропредприятий, находящихся в Киргизии, следует из указа ведомства.

"Россельхознадзор с 30 января 2022 года запрещает ввоз в Российскую Федерацию продукции, произведенной… ОсОО "Аквафонд К", — говорится в документе.

Ведомство объясняет своё решение "нарушением требований Евразийского экономического союза в продукции предприятия Киргизской Республики".

"Вид продукции, в которой выявлены запрещенные и вредные вещества ОсОО "Аквафонд К", икра форели соленая", — уточняет Россельхознадзор.

Добавляется, что выявленное нарушение — Listeria monocytogenes, возбудитель одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения — листериоза. При этом отмечается, что в случае поступления в РФ из Киргизии продукции с этого предприятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске принимается в обычном режиме.