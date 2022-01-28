КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики страна потратит около 4-5 миллиардов долларов, надеется на помощь партнеров.

"Для стабилизации нашей экономики мы потратим около, я считаю, 4-5 миллиардов (долларов – ред.). На меньшую цифру я и не рассчитываю. Именно такая сумма нам очень нужна", — заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.