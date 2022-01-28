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Зеленский ответил, что нужно для стабилизации экономики Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики страна потратит около 4-5 миллиардов долларов, надеется на помощь партнеров. "Для стабилизации нашей... ПРАЙМ, 28.01.2022
экономика, новости, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики страна потратит около 4-5 миллиардов долларов, надеется на помощь партнеров.
"Для стабилизации нашей экономики мы потратим около, я считаю, 4-5 миллиардов (долларов – ред.). На меньшую цифру я и не рассчитываю. Именно такая сумма нам очень нужна", — заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.