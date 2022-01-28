МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Маркировка и прослеживаемость товаров являются традиционно болезненными темами для бизнеса, их внедрение влечет финансовые и организационные трудности, поэтому перед введением очередных инициатив в этой сфере, в том числе штрафов, необходимо проработать их, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В России хотят ввести штрафы за искажение информации о товарах

Ранее в пятницу газета "Известия" написала, что Минфин предлагает ввести новые штрафы в случае недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров. В основном это будет касаться бытовой техники, за каждый недостоверный документ будет грозить штраф в размере от 1 тысячи рублей.

"Маркировка и прослеживаемость товаров – традиционно болезненные для бизнеса темы, поскольку в большинстве случаев их внедрение влечет за собой финансовые и организационные сложности. Новая инициатива Минфина — не исключение",- сказал омбудсмен.

По его словам, "прежде всего, нужно делить предполагаемую ответственность на два вида". "Первый – за умышленное непредоставление сведений в систему, второй – за искажение или неполное отражение реквизитов", — считает он.

Что касается второй части, нужно гораздо большее внимание уделить деятельности централизованного оператора системы, полагает Титов. Поскольку именно оператор должен приложить все усилия к тому, чтобы средствами форматно-логического контроля свести возможное количество ошибок своих клиентов к минимуму, заявил омбудсмен.

То есть система, по его мнению, "на этапе ввода должна предупреждать пользователя об ошибках и не принимать данные, пока дефекты не будут устранены". "В противном случае работа оператора превратится в сбор "квазиналога", а наличие ошибок станет просто-напросто выгодным для государства, потому что станет поводом для взимания штрафов. Ответственность за неподачу сведений, конечно, должна быть, но все размеры штрафов должны обсуждаться не с потолка, а на основе анализа реальной статистики работы системы",- заключил Титов.

Его точку зрения разделяет и омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики Илия Димитров. "На наш взгляд, в этом вопросе нарушена последовательность действий. Сначала и Минфин, и законодатели должны запросить у оператора полную картину происходящего, убедиться, что для оптимизации задействованы все технологические возможности, а уж затем принимать карательные меры, в которых и без того нет недостатка", — заключил он.