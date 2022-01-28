МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Принимая решение о переходе к четырехдневной рабочей неделе, нужно учитывать множество нюансов — в том числе сохранение уровня заработной платы работников и производительности труда, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере санитарно-эпидемиологического надзора и соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

О том, что к четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда, заявил в пятницу зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.

По словам Порочкина, в эпоху эпидемии коронавируса многие компании перешли на дистанционную работу и идея о сокращении рабочей недели звучит уже не так необычно, как прежде, учитывая, что многие сотрудники работая удаленно перерабатывают, если сравнивать с количеством рабочих часов, проведенных в офисе.

Но за четырехдневной рабочей неделей и введением подобной практики стоит множество нюансов: наличие статистики, анализ подобной практики, экономическая эффективность в той или иной сфере, подготовка поправок в нормативно-правовые акты, указал он.

"Одним из главных вопросов, поднятых в данной ситуации, является уровень заработной платы: сотрудники не захотят терять в деньгах при переходе на сокращенную рабочую неделю, а работодатели – в производительности и эффективности. Поэтому необходимо более четкое понимание этого процесса: какие понадобятся ресурсы, как выстраивать KPI и так далее", — резюмировал он.