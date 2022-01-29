НУР-СУЛТАН, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что планирует посетить Москву в середине февраля. Токаев назвал системную коррупцию "спусковым крючков" январских протестов

Он добавил, что в ходе визита будут подписаны документы о сотрудничестве России и Казахстана.

В первые дни января жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области, являющейся нефтедобывающим регионом Казахстана, вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Согласно сообщениям, митингующие требовали снизить цену со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, в страну были направлены коллективные миротворческие силы. В Казахстане назвали причину блэкаута в Центральной Азии

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 11 января Токаев назначил новое правительство.

Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.