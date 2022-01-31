МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Приморье в 2021 году нарастило объемы строительства, промышленного производства и сельского хозяйства, регион продолжает удерживать позиции лидера в экономическом развитии Дальнего Востока, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидировании авиаперелетов по ДФО

"Мы с вами сегодня проводим совещание, посвященное итогам социально-экономического развития Приморского края в 2021 году… Темпы развития Приморского края неплохие. Промышленное производство возросло на 20,5%. В обрабатывающем секторе на 30,8%. На 10% возросло сельскохозяйственное производство. Увеличился объем строительства. За 2021 год введено почти 900 тысяч квадратных метров, что на 36% больше, чем в 2020 году", — сказал Трутнев не совещании.

По его словам, в регионе продолжается реализация проектов с государственной поддержкой. Сейчас их 1969, из них 122 – в территориях опережающего развития и 1847 – в рамках свободного порта Владивосток.

"Объем инвестиций по соглашениям – 2,38 триллиона рублей, из них в экономику региона практически вложен 401 миллиард рублей. Введено в эксплуатацию 278 проектов, создано почти 40 тысяч рабочих мест. Хочу сказать, что это самые большие цифры из регионов Дальнего Востока. Поэтому Приморье продолжает удерживать позиции лидера в экономическом развитии (ДФО)", — отметил полпред.

Он добавил, что за время действия программы "Дальневосточная ипотека" 9,5 тысячи семей Приморского края улучшили жилищные условия.