МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в январе, согласно предварительной оценке, замедлилась до 4,3% в годовом выражении с 5,3% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитиками. В Минфине Германии рассказали о возможности отключения России от SWIFT

Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в понедельник, 31 января, в 16.00 мск.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует первую оценку по динамике ВВП еврозоны в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что рост составил 4,7% в годовом выражении. В третьем квартале ВВП вырос на 3,9%.