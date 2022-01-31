Аналитики ожидают замедления годовой инфляции в Германии в январе
DailyFX: аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии в январе до 4,3%
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в январе, согласно предварительной оценке, замедлилась до 4,3% в годовом выражении с 5,3% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитиками.
Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в понедельник, 31 января, в 16.00 мск.
В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует первую оценку по динамике ВВП еврозоны в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что рост составил 4,7% в годовом выражении. В третьем квартале ВВП вырос на 3,9%.