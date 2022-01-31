ТОКИО, 31 янв — ПРАЙМ. Согласно результатам опроса издания "Никкэй", чуть меньше половины граждан Японии считают, что Токио должен принимать независимые решения относительно возможных мер против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В правящей партии Японии хотят ввести экономические санкции против России

Респонденты ответили на вопрос о необходимости присоединения страны к экономическим санкциям против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По мнению 45% опрошенных, Токио "должен принимать самостоятельное решение с учетом собственных отношений с Россией", а 49% считают, что власти должны действовать "в русле действий США".

При этом мужчины склонялись больше к ответу о следовании курсу США, а женщины — к "независимой позиции".

Опрос проводился с 28 по 30 января путем обзвона случайно выбранных номеров. В нем приняли участие около 1 тысячи человек старше 18 лет.