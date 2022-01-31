МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2021 года вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. ВВП Германии в четвертом квартале вырос на 1,4%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста ВВП еврозоны в четвертом квартале на 4,7% в годовом выражении. Квартальный показатель совпал с прогнозом аналитиков.

ВВП стран Евросоюза в четвертом квартале, по первой оценке, вырос на 4,8% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.

Таким образом, экономика продолжает рост. В третьем квартале ВВП ЕС вырос на 4,1% в годовом выражении и на 2,1% — в квартальном, а 19 стран еврозоны — на 3,9% и 2,2% соответственно.

По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%.