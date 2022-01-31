ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. США подготовили санкции против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов. В Британии допустили заморозку активов российских компаний в стране

"Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину… Лица, которых мы определили, входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", — сказала Псаки.

Она не назвала фамилий, но местные СМИ ранее сообщали, что речь идет о чиновниках и крупных бизнесменах. Псаки добавила, что работа велась в координации с союзниками и партнерами США.

Поименные списки присутствуют в различных законопроектах, которые прорабатывает конгресс США. Сам президент США Джо Байден ранее не исключил, что под санкциями может оказаться его российский коллега Владимир Путин.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.