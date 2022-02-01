События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 февраля
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (декабрь)
|54,8
|48,4 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь)
|1,15
|1,16 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|7,6%
|5,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|7,3%
|-4,4% (факт)
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (февраль)
|0,1%
|0,1% (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,096%
|0,175% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (январь)
|1%
|0,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь)
|10,4%
|10,8%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,6%
|-1,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,2%
|-0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,2%
|-0,2%
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|56,2
|56
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|62
|61,5
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|55,5
|55,5
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|60,5
|60,5
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (январь)
|-23 тыс
|-8 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (январь)
|5,2%
|5,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|58
|59
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|56,9
|56,9
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (декабрь)
|7,2%
|7,1%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|3,8%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (ноябрь)
|0,8%
|0,4%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|55
|55
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь)
|53,9
|53,5
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь)
|58,7
|57,5
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь)
|10,562 млн
|11,075 млн
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (январь)
|51,6
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (кандидаты для избрания в СД)
https://1prime.ru/state_regulation/20220201/835946996.html