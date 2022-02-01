МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Financial Times сообщила со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, что ряд стран ЕС в рамках разрабатываемых санкций призвали заморозить доступ России к специальным правам заимствования (СДР). Названы последствия от жестких санкций США против России

Они отметили, что СДР действуют для России как резервная валюта.

Кроме того, по данным издания, ЕС и США хотят "ударить в самое сердце российской банковской системы" и в значительной степени отрезать Москву от международной финансовой системы. Сообщается, что "на линии огня" оказались такие крупнейшие финансовые институты России, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Альфа-банк.

Издание также сообщило, что США и их союзники также обсуждают вопрос об отключении России от SWIFT, что еще больше осложнит взаимодействие российских банков с Западом. Однако в ЕС эта мера нашла меньше поддержки и, по словам одного из европейских чиновников, рассматривается "в крайнем случае".