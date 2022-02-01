МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем товарооборота РФ и Венгрии за январь-октябрь 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 33,8% и составил 5,06 миллиарда долларов, говорится в материалах, распространенных перед встречей президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. Бизнес Венгрии ждет увеличения объемов торговли с Россией

"По итогам января-октября 2021 года объем российско-венгерского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 33,8% и составил 5,06 миллиарда долларов", — отмечается в документах.

Российский экспорт за этот период вырос на 50,1% до 3.16 миллиарда долларов, а импорт увеличился на 13,3% и составил 1,9 миллиарда долларов.

Стратегически важной сферой двустороннего сотрудничества остается энергетический сектор. Традиционным приоритетом энергодиалога остается взаимодействие в области поставок природного газа.