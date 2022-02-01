МИНСК, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко, комментируя прекращение Литвой транзита белорусского калия, пообещал ей жесткие ответные меры.

По словам премьера, решение принято уже принято и оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы.

Он также отметил, что власти Белоруссии предложили литовским коллегам "диалог по этому вопросу, дверь никогда не закрыта".

Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения", — приводит слова Головченок агентство Белта.

Ранее Александр Лукашенко, принимая премьер-министра с докладом, а также руководителей "Беларуськалия" и Белорусской калийной компании, поручил применять ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии.

Согласно решению правительства Литвы с 1 февраля аннулирован договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила 21 декабря, что соглашение госкомпании по грузоперевозкам ж/д транспортом "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов правительство постановило расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.

Бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что ущерб экономике Литвы от расторжения договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" может составить от одного до нескольких миллиардов евро.

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