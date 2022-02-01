ВИЛЬНЮС, 1 фев — ПРАЙМ. Бизнесмен, акционер компании "Терминал насыпных грузов" (Biriu kroviniu terminalas) в Клайпеде Игорь Удовицкий рассказал журналистам, что решением о запрете транзита белорусского калия Литва наносит ущерб американским компаниям. Премьер Белоруссии пообещал жесткий ответ на прекращение транзита калия

По его словам, запрет сорвал план отгрузки двух судов типа PANAMAX, которые в феврале должны были быть отгружены для американских компаний, а калий был куплен легально у белорусского трейдера — Белорусской калийной компании с оплатой в долларах США.

Бизнесмен также напомнил, что в 2017 году калийные удобрения были отнесены к категории стратегических продуктов, обеспечивающих национальную безопасность США.

"То есть, Литва запретила экспорт в США стратегического продукта, обеспечивающего национальную безопасность США, ссылаясь на интересы США, сорвав при этом контракты американских компаний. Вы что-то понимаете? Я – нет", — цитирует Sputnik Литва слова Удовицкого.