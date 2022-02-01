ТАШКЕНТ, 1 фев — ПРАЙМ. Пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) сообщила, что Узбекистан и Россия реализуют новые проекты и соглашения на общую сумму 9,1 миллиарда долларов и есть договоренность о выработке мер по их продвижению. Узбекистан возобновил экспорт электричества в Афганистан после блэкаута

Сообщается о встрече в Москве 1 февраля заместителя премьера, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на которой они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

По данным пресс-службы, на встрече рассматривался ход реализации договоренностей, то есть пакет соглашений, включающий в себя 143 инвестиционных проекта стоимостью порядка 7,5 миллиарда долларов и 455 торговых соглашений на сумму 1,6 миллиарда долларов.

В ведомстве напомнили, что указанный пакет документов на общую сумму 9,1 миллиарда долларов был согласован в ходе встречи президентов Узбекистана и России в ноябре 2021 года.

Умурзаков и Мантуров обсудили 1 февраля текущий статус реализации проектов и контрактов и договорились выработать совместные практические меры по их продвижению.