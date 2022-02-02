МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский осудил позицию Германии, которая воздерживается от поставок оружия Украине на фоне разворачивающегося кризиса. Свою позицию политик изложил в статье для немецкого журнала Der Spiegel. В Германии прокомментировали возможные санкции против России

По мнению Сикорского, самая большая страна континента "обязана, наконец, хотя бы начать серьезно относиться к своей политике безопасности и восстановить пошатнувшееся доверие к себе".

Как напомнил экс-министр, он еще несколько лет назад заявил, что боится не немецкой мощи и немецкого влияния, а скорее немецкого бездействия. "Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток-2" и его завершению. На себя немцы работают. А вот бездействует они, когда речь заходит о демократическом государстве, члене ООН, которому грозит российское вторжение. То есть — когда речь заходит об Украине", — написал Сикорский.

По словам политика, когда ситуация обострилась, то оборонительное оружие Украине послали британцы, американцы и небольшие страны, непосредственно граничащие с Россией, но только не немцы.

Напомнив о том, что нацистская Германия "совершила чудовищные преступления во время войны, прежде всего на востоке континента, в Польше и Советском Союзе", Сикорский добавил, что в СССР главные преступления совершались именно на территориях сегодняшних Украины и Белоруссии. соответственно, по его мнению, Берлин не имеет права использовать сегодня вину перед Россией за преступления вермахта в качестве предлога для того, чтобы ничего не делать.

"Исторический долг Германии заключается в том, чтобы предотвратить новую большую войну в Европе. А это лучше всего сделать, оказав потенциальной жертве помощь в самообороне. Тот, кто сегодня против вооружения Украины, тот фактически за войну", — подчеркнул Сикорский.