МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,872 млн барр -1,645 млн барр (факт)
4:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -76,8 тыс -50,7 тыс
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,4%  
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,6%  
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 5% 4,4%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,4%  
13:45 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь) 807 тыс 207 тыс
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) 6,8% -1,5%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,377 млн барр 1,833 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,823 млн барр  
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
23:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь    
  RUB Ozon — предварительные операционные результаты за 4кв2021/2021    
  RUB Группа Самолет — ВОСА (реестр закрыт 09.01.2022, в заочной форме, о согласии на совершение крупной сделки)    
  RUB НЛМК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) + 13,33 (9м2021) — див-д 2021