События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 февраля
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,872 млн барр
|-1,645 млн барр (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-76,8 тыс
|-50,7 тыс
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|5%
|4,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,4%
|13:45
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
|807 тыс
|207 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|6,8%
|-1,5%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,377 млн барр
|1,833 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,823 млн барр
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|23:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь
|RUB
|Ozon — предварительные операционные результаты за 4кв2021/2021
|RUB
|Группа Самолет — ВОСА (реестр закрыт 09.01.2022, в заочной форме, о согласии на совершение крупной сделки)
|RUB
|НЛМК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) + 13,33 (9м2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220202/835956353.html