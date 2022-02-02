МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил о подготовке запроса об экстрадиции из Италии бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко.

Иванов рассказал, что по поручению надзорного ведомства в ноябре 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск и 20 января 2022 года его задержали на территории Италии, сейчас готовится запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Управление Следственного комитета России по Тюменской области обвиняет Лисовиченко в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.

Завод являлся основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.

В мае 2019 года Сбер стал собственником 80% НПЗ, а в июне акции завода купила у банка компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой выступили сам банк и группа отраслевых инвесторов. В декабре 2019 года завод был признан банкротом, однако продолжил свою работу.

В 2021 году имущество Антипинского НПЗ было реализовано с аукциона за 110 миллиардов рублей.