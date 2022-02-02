БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила в ходе пресс-конференции, что страна занимает сдержанную позицию по вопросу поставки оружия на Украину. В Германии прокомментировали возможные санкции против России

По словам политика, в коалиционном договоре согласован отказ от поставки вооружения в регионы конфликта. Она также добавила, что в Германии не последуют призыву и очень удивлены, что в стране ведется такая дискуссия "не в обществе, где, согласно опросу, 75% немцев критически относится к поставкам оружия, а медийно".

В январе она также заявила, что считает целесообразным рассмотреть вопрос о поставках на Украину "оборонительного вооружения" и добавила, что "возможная поставка оружия на Украину уже публично обсуждается" в Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД страны Анналена Бербок ранее заявили о недопустимости поставок оружия в Украину.