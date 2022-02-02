МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила о встрече Владимира Путина 3 февраля в Москве с президентом Аргентины Альберто Фернандесом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а также международных вопросов и борьбы с пандемией COVID. Путин пояснил, что важно в борьбе с COVID-19

По данным пресс-службы будут обсуждаться перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.