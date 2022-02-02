События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 февраля
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь)
|3,6%
|-1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|-1
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|9,423 трлн йен
|10,6 трлн йен
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|52,1
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|55,8
|51,5
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|53
|50
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|53,1
|53,1
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|52,2
|52,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|52,4
|52,4
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,2
|51,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (январь)
|53,4
|53,4
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|53,3
|53,3
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,386%
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций
|1,042%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1%
|-0,5%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль)
|8
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль)
|1
|1
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (февраль)
|875 млрд ф.ст.
|875 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (февраль)
|0,25%
|0,5%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (февраль)
|-0,5%
|-0,5%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|15:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (февраль)
|0%
|0%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|260 тыс
|245 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2021)
|-5,2%
|3,2%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2021)
|9,6%
|1,5%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|17:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|50,8
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|50,9
|50,9
|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь)
|1,6%
|-0,2%
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь)
|54,7
|18:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь)
|62,3
|59,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|49,5
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.01)
|639,6 млрд долл (на 21.01)
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|НЛМК — телеконференция менеджмента
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021
|RUB
|Энел Россия — предварительные операционные результаты за 2021
|RUB
|Газпром — СД (о проведении ГОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220202/835962204.html