МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) 3,6% -1%
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) -1  
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 9,423 трлн йен 10,6 трлн йен
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 52,1  
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 55,8 51,5
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 53 50
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 53,1 53,1
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 52,2 52,2
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 52,4 52,4
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 51,2 51,2
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (январь) 53,4 53,4
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 53,3 53,3
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,386%  
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций 1,042%  
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1% -0,5%
15:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции    
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль) 8 9
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль) 1 1
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (февраль) 875 млрд ф.ст. 875 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (февраль) 0,25% 0,5%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (февраль) -0,5% -0,5%
15:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
15:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
15:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (февраль) 0% 0%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 260 тыс 245 тыс
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2021) -5,2% 3,2%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2021) 9,6% 1,5%
16:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
17:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 50,8  
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 50,9 50,9
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (декабрь) 1,6% -0,2%
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь) 54,7  
18:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь) 62,3 59,5

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 49,5  
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.01) 639,6 млрд долл (на 21.01)  
  RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB НЛМК — телеконференция менеджмента    
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021    
  RUB Энел Россия — предварительные операционные результаты за 2021    
  RUB Газпром — СД (о проведении ГОСА)    