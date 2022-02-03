МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в январе вырос до 49,8 пункта с 49,5 пункта в декабре, сообщает исследовательская организация Markit. РСПП предложил ввести налоговые льготы для российских экосистем

"Сезонно скорректированный индекс деловой активности IHS Markit слегка превысил декабрьский показатель 49,5 балла и составил 49,8 в январе…. Там, где сообщалось о падении деловой активности, компании связывали это со слабым клиентским спросом и соответствующим сокращением притока новых заказов", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Хотя производители зарегистрировали скромный рост новых заказов, это было нивелировано сокращением клиентского спроса в сфере услуг, сказано в релизе. Тем не менее, новые экспортные заказы расширились. В январе было зафиксировано дальнейшее увеличение затрат в частном секторе. Общие темпы инфляции закупочных цен ускорились до самых высоких с мая 2021 года, отмечается в сообщении.