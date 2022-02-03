ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. США располагают инструментами, которые позволят им "воздействовать" на компании КНР в случае, если те попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. В США оценили возможность введения превентивных санкций против России

"У нас есть набор инструментов, которые мы можем задействовать, если увидим, что компании, в том числе из КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США (против РФ) в части экспортного контроля, помочь (России) избежать их или обойти их", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Как отметил Прайс, у Вашингтона "есть инструменты, которые смогут решить эту проблему".