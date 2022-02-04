МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стремление руководства и политического сообщества Польши развязать конфликт с Россией является чистым безумием, заявил в своей статье для издания Myśl Polska польский историк и предприниматель Пшемыслав Пяста. Экс-глава МИД Польши осудил отказ Германии поставлять оружие Украине

По его словам, у Польши нет никакого реального поля конфликта с Россией. "Мы не участвуем в пограничных спорах. В наших странах нет национальных или религиозных конфликтов, которые вынуждали бы какую-либо из сторон вмешиваться. Мы не боремся за сферы влияния, потому что Польша больше не входит в российскую зону, но и не имеет своей, как зависимая страна. Нас не разделяют и экономические вопросы, потому что Польша де-факто разорвала экономические отношения с Россией", — подчеркнул он.

Пяста указал, что Польшу толкают к войне с Россией, с которой у нее нет реальных конфликтных противоречий, ради защиты Украины. В то же время в самой Украине серьезные политические силы, в том числе парламентские, выдвинули к Польше территориальные претензии, отметил Пяста.

Он указал, что в этом нет ничего удивительного, так как киевские политики — наследники преступной идеологии ОУН*, которую прославляют в Украине официальная власть. "Национальные герои Украины сегодня – убийцы-геноцидники, на руках которых кровь сотен тысяч убитых, в основном поляков. Хотя исторические вопросы не должны влиять на сегодняшний день, государственный культ УПА*, культивируемый официальными государственными лицами на Украине, является непреодолимым препятствием в наших отношениях", — пишет Пяста.

По его словам, Украина — бандитское государство, которая применяет террор против национальных, этнических и религиозных меньшинств, проживающих на их собственной территории. Также оно пытается принудить своих соседей к экономическим и политическим уступкам, напомнил автор статьи, приведя в пример недавнюю блокаду железнодорожных перевозок из Китая в Польшу. Он назвал это "наглой попыткой" заставить Польшу пойти на уступки в области транспортной политики.

"Поэтому в войне с потенциально дружественным и в настоящее время обособленным соседом мы должны сражаться плечом к плечу с откровенно враждебным и потенциально опасным соседом. Мы должны делать это не в своих интересах, потому что у нас нет такого интереса в этой войне, а в интересах наших союзников, англосаксов. Это конкретный союз, в котором Вашингтон и его европейский субподрядчик Лондон, играя в свои геополитические шахматы, готовы драться с Россией до последнего солдата", — подчеркнул Пяста.

По его мнению, в интересах Польши — иметь мир в регионе и не провоцировать военный конфликт с Россией, тем более, что этот конфликт, скорее всего, будет проигран.

"Это не наша война и не наше дело", — резюмировал он.

*Запрещенные в России экстремистские организации