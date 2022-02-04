МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Санкции США не создают экзистенциальной угрозы для России, западные оппоненты стремятся раскачать политическую ситуацию в нашей стране, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Доллар дешевеет после выхода статистики из США

Международный комитет сената США близок к межпартийному согласованию законопроекта о "превентивных " санкциях против России в связи ситуацией вокруг Украины, сообщала ранее сенатор Джин Шахин. О желании ввести часть антироссийских санкций "авансом" из-за ситуации вокруг Украины говорили многие законодатели от правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партий.

"Действия США создают определенные неудобства, в том числе бытовые, но экзистенциальной угрозы нет и быть не может", — написал политик в своем блоге на сайте СФ.

Он отметил, что если даже небольшие, лишенные особых ресурсов страны, вроде КНДР и Кубы десятилетиями живут в условии тотальной американской блокады, то "наша держава имеет и будет иметь всё необходимое для обеспечения и надежной безопасности своих граждан, и для устойчивого развития нашей экономики, и для решения ключевых социальных проблем".

"Помешать нам может не дефицит долларов, а политическая нестабильность. Именно ее созданием занимаются владельцы американской долларовой пирамиды, печатая для этих целей все новые миллиарды долларов, обеспеченных их же триллионными долгами", — подчеркнул Климов.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.