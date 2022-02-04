МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, связанного с Минэнерго, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Имя задержанного при этом не раскрывается.

Сумма ущерба оценивается в 25 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

По версии следствия, фигурант злоупотреблял доверием руководства Минэнерго с 2018 по 2021 год и представлял подложные ведомости о необходимости ремонта более 185 автомобилей, занижая стоимость имущества на 90% от рыночной. "Это позволяло злоумышленнику не проводить согласования сделок с Минэнерго России", говорится в сообщении.

При этом потом он продавал машины за наличные по их фактической цене, сообщает МВД.