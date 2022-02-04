МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор расширяет список иностранных компаний, которым разрешено ввозить в Россию кормовую продукцию, включив в него новые предприятия из Бельгии и Словении, говорится в сообщении ведомства.

"В продолжение работы, проводимой Россельхознадзором с зарубежными ведомствами по возобновлению поставок кормов и кормовых добавок, службой расширен размещенный ранее перечень предприятий, которым временно разрешается ввоз в Россию таких товаров", — говорится в сообщении.

Список пополняется одним бельгийским производителем NutriAd International и одной словенской компанией Lek Veterina d.o.o.

Для ряда зарубежных предприятий расширен перечень наименований разрешенных к поставкам товаров. У немецкого предприятия Bioceval GmbG&Co. KG добавлено одно наименование, у EW Nutrition GmbH — три. У нидерландского производителя Scholtus Special Products B.V. добавлено одно наименование, у Nutrifeed — четыре. У британкой компании Alltech (U.K.) Limited добавлено пять наименований.

Таким образом, на сегодняшний день возобновлена сертификация продукции 112 компаний (468 наименований). Поставки кормовой продукции зарубежных производителей разрешены до 25 марта.

Ограничения на поставки в РФ кормов и кормовых добавок из нескольких иностранных государств были введены Россельхознадзором из-за серьезного, по его мнению, снижения уровня государственного контроля за этой продукцией.