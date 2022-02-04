МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) итальянской группы Enel до "ВВВ+" с "А-", прогноз по рейтингу — стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Понижение рейтинга в большей степени отражает ожидаемый рост левериджа выше максимальных уровней рейтинга (4,2х)… В частности, мы ожидаем, что чистый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) в среднем составит 4,6х в 2022-2024 годах", — поясняет Fitch.

В то же время агентство продолжает рассматривать компанию как лидера в сфере энергетического перехода и считать ее стратегию эффективной. Рейтинг "ВВВ+" оставляет Enel пространство для роста капитальных затрат, который ожидается в среднесрочной перспективе.

Условиями для позитивного рейтингового действия в отношении Enel Fitch называет чистый леверидж по FFO на уровне 4,2х, а показатель обеспеченности процентных платежей по FFO выше 4,5х на постоянной основе.

Негативное рейтинговое действие может последовать, если чистый леверидж по FFO поднимется выше 4,9х, а показатель обеспеченности процентных платежей по FFO опустится ниже 4,0х. Также негативно отразятся неблагоприятные нормативные и фискальные изменения.

Enel — крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. В итальянскую группу Enel входит "Энел Россия".