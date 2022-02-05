МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ошибочная публикация агентства Блумберг о "вторжении" России на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, инцидент демонстрирует, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

Американское информагентство Блумберг по ошибке выпустило заголовок о якобы происходящем вторжении России на Украину и вскоре удалило его. Соответствующее заявление опубликовано на сайте медиа.

"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе", — подчеркнул Песков.

В Кремле термин "фейк-ньюс" могут заменить на "Блумберг-ньюс", добавил он.