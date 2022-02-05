МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Посол России в Соединенных штатах Анатолий Антонов сказал, что в США есть консенсус о необходимости введения новых антироссийских санкций, вопрос лишь в объёме и сроках. Bloomberg: Россия оградилась финансовой крепостью против новых санкций

"Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе. Есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объёме и сроках", — сказал он, выступая в эфире YouTube-канала "СоловьевLive".

Таким образом, РФ ожидает введения новых санкций со стороны США, заявил Антонов.

"К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", — считает он.

Кроме того, посол сообщил о том, что еще 28 дипломатов РФ к 30 июня должны будут уехать из штатов.

При этом вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между странами относится к компетенции президента.

Посольство РФ готово "работать до последнего дипломата", заявил посол России в США.

При этом он заявил, что не верит в намерения США обрушить отношения с Россией.

"Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца", — сказал Антонов

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